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Хоррор «Не стучи дважды» расскажет о важности семейных уз
Общество

Хоррор «Не стучи дважды» расскажет о важности семейных уз

Сегодня 12:50
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Хоррор «Не стучи дважды» расскажет о важности семейных уз

Москва, 19 января. В российский прокат выходит британский хоррор «Не стучи дважды», в центре действия которого оказывающаяся реальностью легенда о ведьме и борьба со злом, которая объединяет мать и дочь после многолетней разлуки.

Главная героиня - девочка-подросток, которая живет в приюте. Она и ее товарищи из любопытства решили постучать в дом, в котором якобы живет ведьма, которая ворует детей. После стука в дверь друзья героини начинают пропадать. Тогда девочка сбегает из приюта к бросившей ее девять лет назад матери.

В фильме можно полюбоваться видами Кардиффа. Сначала долго шорохи и тени предвещают появление монстра, а неожиданный, но не самый логичный финал переворачивает все с ног на голову. Но из плюсов можно назвать динамичное развитие сюжета, сообщает газета «Известия».

Режиссер кинокартины Карадог В. Джеймс в некоторых сценах заставляет увидеть влияние таких современных фильмов как «Убрать из друзей» и «Заклятие» Джеймса Вана. Но внимание к текущим тенденциям не мешает «Не стучи дважды» по духу и в конкретных деталях быть ближе к фильмам 19701980-х годов.

Любой хороший фильм ужасов рассказывает не про диковинных монстров, а про людей. В этой кинокартине большое значение имеют взаимоотношения матери и дочери, которые в борьбе с инфернальным злом решают вполне земные проблемы. Можно сказать, что хоррор как наследник фольклора несет в себе вполне четкие моральные императивы.

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Таисия Григорьева
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