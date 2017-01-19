Следователи раскрыли подробности покушения со взрывом автомобиля в Рязани

Рязань, 19 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля, в результате которого автоледи получила травмы в Рязани.

Как рассказали СУ СК России по региону, уголовное дело открыто по статье «покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом».

По версии следствия, накануне около 15.40 на проезжей части улицы Свобода в Рязани прогремел взрыв. Сработала взрывчатка, находящаяся в автомобиле Suzuki Grand Vitara под управлением жительницы Рязани. Женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

В ходе проверки следователи выяснили, что к кузову машины было прикреплено взрывное устройство, снабженное поражающими элементами. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что появились подробности взрыва автомобиля в центре Рязани.