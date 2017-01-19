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Шойгу прибыл для участия в сборах военного руководства ЮВО в Ростове
Россия

Шойгу прибыл для участия в сборах военного руководства ЮВО в Ростове

Сегодня 12:19
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Шойгу прибыл для участия в сборах военного руководства ЮВО в Ростове

Ростов-на-Дону, 19 января. Сегодня глава министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа РФ с рабочей поездкой. Глава военного ведомства примет участие в оперативно-мобилизационном сборе руководства ВС РФ и посетит строящийся в Ростовской области военный городок.

"В рамках оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Вооруженных сил России будет продемонстрирована работа объединенного стратегического командования», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В ходе визита в Южный военный округ, рассказал он, глава Минобороны собирается лично проинспектировать строительство жилья для 150-й идрицко-берлинской мотострелковой дивизии, которая была в 2016 году повторно сформирована и будет размещена на трёх военных гарнизонах Ростовской области и полигонах Кузьминский, Кадамовский и Миллерово.

Руководство военного округа отчитается перед министром обороны о ходе обучения войсковых соединений ЮВО.

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Валентин Меликов
#сергей шойгу
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