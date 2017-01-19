ФАС уличила газету «Метро» в публикации недостоверных сведений о лекарствах

Москва, 19 января. Комиссия ФАС России уличила газету «Метро» в распространении недостоверной информации о ценах на жизненно важные лекарственные препараты (ЖНВЛП), сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Специалисты ФАС провели проверку рекламной статьи под заголовком «Лекарства или подделки?», опубликованной в издании «Газета Metro Москва». В тексте, в частности, депутат Госдумы РФ Александр Агеев «от своего имени сообщает о преимуществах аптечных сетей 36,6, Горздрав, А5, Норма, Имплозия, Старый лекарь, 120/80 и призывает читателей выбирать именно эти аптечные сети для покупки лекарств».

В материале утверждается, что «100% качество лекарств гарантируют только прямые поставки с заводов производителей». При этом перечисляется ряд аптек. В ФАС подчеркнули, что в рекламе запрещается указание на то, что объект рекламирования одобряется органами госвласти.

Помимо этого, ведомство возмутило то, что в рекламе также указывается на то, что в аптеке «ГорЗдрав» наценка на лекарства ЖНВЛП составляет 0 рублей. По данным ФАС, цена в данных аптеках формируется путем начисления оптовой надбавки дистрибьютора – ООО «ГУД Дистрибьюшн Партнерс», входящего в одну группу лиц с ООО «АПТЕКА - А.в.е.» и являющимся заказчиком рекламного материала, к фактической отпускной цене производителя. Кроме того, на ряд препаратов ЖНВЛП существует также розничная надбавка.

Нарушителям грозит административная ответственность.