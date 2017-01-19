Янукович настаивает на международном расследовании убийства людей на Майдане

Москва, 19 января. Необходимо провести международное расследование убийства людей на Майдане Незалежности, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович.

Янукович обратил внимание, что Генпрокуратура Украины не смогла найти виновных в убийстве людей на Майдане в феврале 2014 года. Он добавил, что Киев продолжает безосновательно обвинять в этом его, не подкрепляя эти заявления какими-либо доказательствами.

«Поскольку за три года украинское следствие не решилось дать правдивого ответа на вопрос «кто расстреливал людей?», я обращусь к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести международное независимое расследование этой трагедии», — цитирует его РИА Новости.

По словам Януковича, у него есть доказательства того, что эти обстрелы были выгодны секретарю СНБО Украины Александру Турчинову, председателю Верховное рады Андрею Парубию, а также их подельникам.

«У меня уже накопились доказательства, подтверждающие вину упомянутых людей в расстреле «Небесной сотни» и правоохранителей на Майдане», — заметил он.

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