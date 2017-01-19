Мутко рассказал, сколько денег потребует адаптация «Зенит-Арены» к ЧМ-2018

Москва, 19 января. Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что футбольному стадиону «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Петербурге для адаптации к параметрам Международной федерации футбола (ФИФА) под мундиаль-2018 необходимо еще 1,5-2 млрд рублей.

По словам Мутко, есть вопрос адаптации к параметрам ФИФА, поскольку строительство всех периметров безопасности должно быть завершено. Он также отметил, что все вместе будут доводить футбольный стадион до конца. Кроме того, по словам вице-премьера России, для ЧМ-2018 необходимо еще 1,5-2 млрд рублей. А вот для футбольного Евро ничего не нужно будет адаптировать, поскольку стадион будет готов.

Мутко также рассказал, что футбольный клуб «Зенит» в настоящее время определился по сумме, которую выделит. Впрочем, саму цифру он не назвал.