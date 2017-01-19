Сирия новости 19 января 12.30: сирийская армия загнала в "котел" боевиков в Дамаске, ИГ казнило пленных в Пальмире

Сирия, 19 января. Сирийская армия ведет ожесточенные бои с боевиками в провинции Дамаск, террористы ИГ* казнили 12 пленных в Пальмире. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
В долине Вади Барада на северо-западе провинции Дамаск продолжаются затяжные бои между силами сирийской армии и отрядами «Хезболлы» с одной стороны и вооруженными формированиями, крупнейшее из которых группировка «Джебхат Фатх аш-Шам»***, с другой. Стороны обмениваются артиллерийским огнем.
Правительственные войска пытаются вернуть себе контроль над населенным пунктом Айн аль-Фиджа, поступает информация о потерях с обеих сторон. Об этом сообщают сирийские активисты.
Накануне войска Башара Асада сумели сомкнуть окружить крупную группировку исламистов в долине.
В северо-восточной части провинции продолжаются столкновения между вооруженными формированиями и террористами ИГ в районе гор Аль-Каламон. Боевые действия сопровождаются взаимным артиллерийским огнем.
В Восточной Гуте Дамаска правительственные войска и их союзники ведут бои с вооруженными исламистами на направлении населенных пунктов Аль-Бахария и Хазарма. Два боевика группировки «Джейш аль-Ислам»***** были уничтожены, еще несколько ранены.
Сирийская армия смогла отбить у вооруженных формирований территорию полей в окрестностях Аль-Бахарии.
В квартале Джобар, восточном пригороде сирийской столицы, периодически возобновляются столкновения между правительственными войсками и боевиками.
В районе Ат-Тадамун (Солидарность) на юге Дамаска местный житель был убит огнем снайпера.
ООН выделит 19 миллионов долларов для оказания помощи десяткам тысяч мирных жителей Алеппо, которые страдают от неблагоприятной гуманитарной ситуации в пострадавшем от военных действий городе. Об этом заявил координатор международной организации по гуманитарным вопросам в Сирии Али аль-Заатари.
Между тем, ситуация вокруг Алеппо становится все более напряженной, в городе вновь зафиксированы военные действия. В квартале Ар-Рашидин, западной окраине Алеппо, правительственные войска ведут ожесточенные бои с вооруженными исламистами.
Несколько выпущенных боевиками снарядов упали на квартал Аль-Джадида на юге города, данных о пострадавших пока не поступало.
К северо-западу от Алеппо боевики обстреляли селение Иска в окрестностях города Африн.
В западной части провинции турецкие войска открыли огонь по позициям курдских отрядов народной самообороны в районе приграничного города Айн аль-Араб.
На востоке провинции Хомс идут затяжные бои между Сирийской арабской армией и ИГ. Правительственные войска пытаются деблокировать находящийся в кольце оцепления боевиков военный аэродром Ат-Тифор (Т4).
В захваченной Пальмире террористы ИГ казнили 12 человек: шестерых местных жителей, в том числе двух учителей, четырех попавших в плен военнослужащих сирийской армии и четырех захваченных боевиков вооруженных формирований. У несчастных были отсечены головы.
В Дейр эз-Зоре правительственные войска пытаются прорвать блокаду ИГ в районе военного аэродрома в окрестностях города. Террористы, в свою очередь, продолжают наращивать давление на силы сирийской армии.
Кроме того, поступили сообщения, что боевики, понесшие большие потери за последние дни, ожидают прибытия подкреплений в район города из населенных пунктов в районе Дейр эз-Зора, а также из иракской провинции Анбар. Об этом сообщает новостной портал Al-Masdar News.
Командир группировки «Ахрар аш-Шам» был уничтожен и несколько боевиков ранены в результате взрыва в штабе исламистов в населенном пункте Нава на западе провинции Даръа. Поступают также сообщения о пострадавших среди мирных жителей. Источники в СМИ утверждают, что в результате взрыва погиб ребенок. Согласно источникам, атаку совершил террорист-смертник из ИГ.
На северо-западе провинции артиллерия правительственных войск обстреляла позиции исламистов в районе населенного пункта Замрин.
Прошлой ночью неизвестные совершили покушение на одного из командиров «Национальных сил обороны» (NDF)****** в населенном пункте Махарда на севере провинции Хама. В его автомобиль было заложено взрывное устройство, никто не пострадал.
В южной части провинции артиллерия сирийской армии обстреляла позиции вооруженных формирований в районе населенных пунктов Хирбнасфа и Аз-Зара.
В оккупированной ИГ западной части Мосула бойцы сопротивления напали на тюрьму боевиков. Пять террористов, охранявшие здание, были уничтожены.
Нападавшие успели скрыться с места событий до прибытия подкрепления ИГ. Террористы установили в городе дополнительные пункты досмотра, пытаясь схватить бойцов сопротивления, совершивших атаку. Об этом сообщает иракский телеканал «Аль-Сумария» со ссылкой на местный источник.