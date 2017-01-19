Сирия новости 19 января 12.30: сирийская армия загнала в "котел" боевиков в Дамаске, ИГ казнило пленных в Пальмире

Сирия, 19 января. Сирийская армия ведет ожесточенные бои с боевиками в провинции Дамаск, террористы ИГ* казнили 12 пленных в Пальмире. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В долине Вади Барада на северо-западе провинции Дамаск продолжаются затяжные бои между силами сирийской армии и отрядами «Хезболлы» с одной стороны и вооруженными формированиями, крупнейшее из которых группировка «Джебхат Фатх аш-Шам»***, с другой. Стороны обмениваются артиллерийским огнем.

Правительственные войска пытаются вернуть себе контроль над населенным пунктом Айн аль-Фиджа, поступает информация о потерях с обеих сторон. Об этом сообщают сирийские активисты.

Накануне войска Башара Асада сумели сомкнуть окружить крупную группировку исламистов в долине.

В северо-восточной части провинции продолжаются столкновения между вооруженными формированиями и террористами ИГ в районе гор Аль-Каламон. Боевые действия сопровождаются взаимным артиллерийским огнем.

В Восточной Гуте Дамаска правительственные войска и их союзники ведут бои с вооруженными исламистами на направлении населенных пунктов Аль-Бахария и Хазарма. Два боевика группировки «Джейш аль-Ислам»***** были уничтожены, еще несколько ранены.

Сирийская армия смогла отбить у вооруженных формирований территорию полей в окрестностях Аль-Бахарии.

В квартале Джобар, восточном пригороде сирийской столицы, периодически возобновляются столкновения между правительственными войсками и боевиками.

В районе Ат-Тадамун (Солидарность) на юге Дамаска местный житель был убит огнем снайпера.

Провинция Алеппо

ООН выделит 19 миллионов долларов для оказания помощи десяткам тысяч мирных жителей Алеппо, которые страдают от неблагоприятной гуманитарной ситуации в пострадавшем от военных действий городе. Об этом заявил координатор международной организации по гуманитарным вопросам в Сирии Али аль-Заатари.

Между тем, ситуация вокруг Алеппо становится все более напряженной, в городе вновь зафиксированы военные действия. В квартале Ар-Рашидин, западной окраине Алеппо, правительственные войска ведут ожесточенные бои с вооруженными исламистами.

Несколько выпущенных боевиками снарядов упали на квартал Аль-Джадида на юге города, данных о пострадавших пока не поступало.

К северо-западу от Алеппо боевики обстреляли селение Иска в окрестностях города Африн.

В западной части провинции турецкие войска открыли огонь по позициям курдских отрядов народной самообороны в районе приграничного города Айн аль-Араб.

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс идут затяжные бои между Сирийской арабской армией и ИГ. Правительственные войска пытаются деблокировать находящийся в кольце оцепления боевиков военный аэродром Ат-Тифор (Т4).

В захваченной Пальмире террористы ИГ казнили 12 человек: шестерых местных жителей, в том числе двух учителей, четырех попавших в плен военнослужащих сирийской армии и четырех захваченных боевиков вооруженных формирований. У несчастных были отсечены головы.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре правительственные войска пытаются прорвать блокаду ИГ в районе военного аэродрома в окрестностях города. Террористы, в свою очередь, продолжают наращивать давление на силы сирийской армии.

Кроме того, поступили сообщения, что боевики, понесшие большие потери за последние дни, ожидают прибытия подкреплений в район города из населенных пунктов в районе Дейр эз-Зора, а также из иракской провинции Анбар. Об этом сообщает новостной портал Al-Masdar News.

Провинция Даръа

Командир группировки «Ахрар аш-Шам» был уничтожен и несколько боевиков ранены в результате взрыва в штабе исламистов в населенном пункте Нава на западе провинции Даръа. Поступают также сообщения о пострадавших среди мирных жителей. Источники в СМИ утверждают, что в результате взрыва погиб ребенок. Согласно источникам, атаку совершил террорист-смертник из ИГ.

На северо-западе провинции артиллерия правительственных войск обстреляла позиции исламистов в районе населенного пункта Замрин.

Провинция Хама

Прошлой ночью неизвестные совершили покушение на одного из командиров «Национальных сил обороны» (NDF)****** в населенном пункте Махарда на севере провинции Хама. В его автомобиль было заложено взрывное устройство, никто не пострадал.

В южной части провинции артиллерия сирийской армии обстреляла позиции вооруженных формирований в районе населенных пунктов Хирбнасфа и Аз-Зара.

Ирак

В оккупированной ИГ западной части Мосула бойцы сопротивления напали на тюрьму боевиков. Пять террористов, охранявшие здание, были уничтожены.

Нападавшие успели скрыться с места событий до прибытия подкрепления ИГ. Террористы установили в городе дополнительные пункты досмотра, пытаясь схватить бойцов сопротивления, совершивших атаку. Об этом сообщает иракский телеканал «Аль-Сумария» со ссылкой на местный источник.