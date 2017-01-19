Ирак: ИГИЛ в Мосуле пыталось построить самолет

Мосул, 19 января. Силовики Ирака обнаружили под Мосулом мастерскую, в которой боевики ИГИЛ попытались построить собственный самолет.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на окраинах второго по величине города Ирака сборочный цех, в котором нашли недостроенный самолет террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Одноместный самолет не способен подняться в воздух, авиаторы не успели собрать крылья и оперение, также у машины была весьма ненадежная конструкция шасси. Тем не менее, фюзеляж боевикам собрать все-таки удалось. Эксперты авиации считают, что самолет террористов даже в полной сборке вряд ли смог взлететь.