FAN-TV Лента новостей
Ирак: ИГИЛ в Мосуле пыталось построить самолет
Весь мир

Ирак: ИГИЛ в Мосуле пыталось построить самолет

Сегодня 12:18
53

Ирак: ИГИЛ в Мосуле пыталось построить самолет

Мосул, 19 января. Силовики Ирака обнаружили под Мосулом мастерскую, в которой боевики ИГИЛ попытались построить собственный самолет.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на окраинах второго по величине города Ирака сборочный цех, в котором нашли недостроенный самолет террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Одноместный самолет не способен подняться в воздух, авиаторы не успели собрать крылья и оперение, также у машины была весьма ненадежная конструкция шасси. Тем не менее, фюзеляж боевикам собрать все-таки удалось. Эксперты авиации считают, что самолет террористов даже в полной сборке вряд ли смог взлететь.

 

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией

Сегодня 12:16
39

Новости Новороссии: Киев пытался завербовать жителя ЛНР, преподавателей украинского переучивают в ДНР

Сегодня 12:16
47

Охота на ведьм: как США вышли на след программиста из РФ, подозреваемого в кибератаках

Сегодня 11:25
283

Святая простота оккупантов. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 10:19
732

Сирия сегодня: Алеппо вновь под огнем, «Ахрар аш-Шам» не едет в Астану

Сегодня 10:09
519
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Шойгу прибыл для участия в сборах военного руководства ЮВО в Ростове

12:19

Ирак: ИГИЛ в Мосуле пыталось построить самолет

12:18

Иран едет на переговоры по Сирии в Астану ради диалога между Дамаском и оппозицией

12:17

Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией

12:16

Новости Новороссии: Киев пытался завербовать жителя ЛНР, преподавателей украинского переучивают в ДНР

12:16

Ирак: ИГИЛ отравило воду в Мосуле трупами своих боевиков

12:13

Следователи раскрыли подробности покушения со взрывом автомобиля в Рязани

12:12

КС РФ объяснил, при каких условиях возможно удовлетворение иска по делу ЮКОСа

12:11

Мутко рассказал, сколько денег потребует адаптация «Зенит-Арены» к ЧМ-2018

12:10

Охранников меткомбината на Урале проверят после смерти трех мужчин

12:09

Убившая своих детей мать из Братска решает соцвопросы в администрации города

12:08

ФАС уличила газету «Метро» в публикации недостоверных сведений о лекарствах

12:07
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Шойгу прибыл для участия в сборах военного руководства ЮВО в Ростове
Читать
Закрыть