Появились фото погребенного под снегом отеля в Италии

Рим, 19 января. Появились фотографии с места завала снежной лавиной итальянского отеля в области Абруццо. На данный момент спасатели ведут поиски погребенных под снегом постояльцев Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо.

Накануне вечером на отель Rigopiano di Farindola, который находится в горном массиве Гран-Сассо в итальянской области Абруццо, обрушилась снежная лавина. По данным местных СМИ, десятки постояльцев завалены снегом, ведутся поиски спасательными бригадами. Также есть информация о многочисленных жертвах.