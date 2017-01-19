Цены на iPhone 7 рухнули в России

Москва, 19 января. Американская компания Apple снизила цены на iPhone 7 в России. На данный момент стоимость новой модели флагманского проекта Apple стоит на 17% дешевле, чем три месяца назад.

Новый смартфон с 32 ГБ памяти можно сегодня купить за 41,5 тыс. рублей, хотя еще недавно он продавался за 50,1 тыс. рублей. Кроме того, наблюдается снижение цен на iPhone 6s, iPad Pro и Watch, сообщает Газета.Ru.

Напомним, что IPhone 7 поступил в продажу 16 сентября прошлого года. Его начальная цена составляла 57 тыс. рублей за модель с 32 ГБ памяти. Параллельно стартовали продажи улучшенной версии — iPhone 7 Plus, чья минимальная цена составляла 68 тыс. рублей.