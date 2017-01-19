Иран едет на переговоры по Сирии в Астану ради диалога между Дамаском и оппозицией

Тегеран, 19 января. Замглавы министра иностранных дел Ирана Хосейн Джабери Ансари возглавит делегацию страны на межсирийских переговорах в Астане, говорится в сообщении ведомства.

Делегацию Ирана на переговорах по урегулированию сирийского кризиса в Астане возглавит замглавы МИД Хосейн Джабери Ансари. В сообщении иранского внешнеполитического ведомства говорится, что Иран является одним из инициаторов данных переговоров и считает их «возможностью установления диалога между правительством Сирии и оппозицией» ради политического урегулирования, чтобы положить конец войне и гуманитарному кризису и оказать содействие установлению стабильности и мира в САР. В документе отмечается, что Тегеран провел ряд консультаций с несколькими сторонами конфликта, чтобы подготовить почву для уменьшения разногласий на переговорах в Казахстане.