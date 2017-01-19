Ирак: ИГИЛ отравило воду в Мосуле трупами своих боевиков

Мосул, 19 января. Хаос, охвативший Мосул во время осада и прорыва в город сил международной коалиции не мог не сказаться на качестве жизни населения, и без того пострадавшего от террористов «Исламского государства». В то время как войска международной коалиции готовятся штурмовать позиции исламистов на правом берегу реки Тигр, гуманитарная обстановка в городе продолжает ухудшаться.

За время боев в восточной части Мосула погибло более 3300 боевиков ИГИЛ, чьи тела практически некому убрать и захоронить — силы международной коалиции заняты боями в западной части города, а у местных жителей нет средств и техники для захоронения тел.

При этом гуманитарная ситуация в Мосуле остается катастрофической: нет связи и электричества, водопровод давно не работает, а воду приходится брать из колодцев. Спустя несколько дней после освобождения восточной части города, пишет британская Daily Star со ссылкой на местные источники, проблема очевидной — тела боевиков ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда), погибших в ходе осады, разлагаются и отравляют подземные воды в городе.