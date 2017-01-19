Больше половины российских пенсионеров получили единовременную выплату

Москва, 19 января. Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получили 70% российских пенсионеров.

Об этом рассказала пресс-служба Минтруда России.

Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, по данным Пенсионного фонда страны, большая часть пенсионеров уже получила выплату.

Напомним, что правительство РФ приняло решение о замене доиндексации пенсий в 2016 году единовременной выплатой в размере 5 тыс рублей. Ранее вице-премьер Ольга Голодец рассказала, кому из пенсионеров положена разовая выплата. На разовую выплату могут рассчитывать все пенсионеры, включая работающих, что составляет порядка 43 млн человек.