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Больше половины российских пенсионеров получили единовременную выплату
Экономика

Больше половины российских пенсионеров получили единовременную выплату

Сегодня 11:58
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Больше половины российских пенсионеров получили единовременную выплату

Москва, 19 января. Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получили 70% российских пенсионеров.

Об этом рассказала пресс-служба Минтруда России.

Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, по данным Пенсионного фонда страны, большая часть пенсионеров уже получила выплату.

Напомним, что правительство РФ приняло решение о замене доиндексации пенсий в 2016 году единовременной выплатой в размере 5 тыс рублей. Ранее вице-премьер Ольга Голодец рассказала, кому из пенсионеров положена разовая выплата. На разовую выплату могут рассчитывать все пенсионеры, включая работающих, что составляет порядка 43 млн человек. 

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Алия Шарафутдинова
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