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Ученые рассказали женщинам, как определить рак яичников 
Общество

Ученые рассказали женщинам, как определить рак яичников 

Сегодня 11:53
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Ученые рассказали женщинам, как определить рак яичников 

Филадельфия, 19 января. Ученые из Центра изучения рака в Филадельфии рассказали о первых признаках развития рака яичников. По данным медиков, женщины, знающие о рисках возникновения смертельной болезни, смогут предотвратить ее.

По данным специалистов, риск развития рака яичников увеличивается с возрастом. Почти половина всех случаев заболеваний отмечается у женщин возрастом от 63 лет. 

Один из главных признаков болезни — вздутие живота либо припухлости в этой области тела. Еще один признак — боли в спине и нижней части живота. Помимо этого о раке яичников также могут свидетельствовать проблемы с питанием, чувство быстрого насыщения, необъяснимая потеря веса, боль во секса, нарушения менструального цикла. 

Специалисты отмечают, что перечисленные симптомы довольно общие. Однако если они длятся более двух недель, об этом обязательно стоит сообщить врачу.

На данный момент рак яичников вызывает большее количество смертей, нежели любое иное онкологическое заболевание. 

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Олеся Волкова
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