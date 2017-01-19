Убившая своих детей мать из Братска решает соцвопросы в администрации города

Братск, 19 января. Жительница Братска призналась в убийстве своих малолетних сына и дочери, причем женщина сама сообщила правоохранителям о преступлении. Федеральное агентство новостей выяснило, что Дарья П. работает в администрации Братска, занимает должность консультанта по социальным вопросам. Ее муж Андрей П. нефтяник. Источник сообщил Федеральному агентству новостей, что дети росли в благополучной полной семье.

Следственный комитет ранее сообщил о звонке от жительницы Братска, которая рассказала, что убила своих двоих детей. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в квартире тела двоих детей, 2011 и 2015 годов рождения. Следственным отделом по Падунскому району города Братска СУСК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних).

Следователи на месте происшествия допрашивают мать погибших детей. Также ведется допрос родственников и знакомых. Судебно-медицинская экспертиза определит причину смерти детей. Известно, что их мать неоднократно обращалась за помощью к психиатру. Расследование дела продолжается.