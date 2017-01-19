Пассажирский самолет в Японии проскочил посадочную полосу и врезался в снег

Токио, 19 января. Пассажирский самолет авиакомпании An All Nippon Airways проскочил взлетно-посадочную полосу в японском аэропорту «Титосе» и врезался в снег.

Инцидент произошел в крупнейшем аэропорте японской префектуры Хоккайдо. Во время посадки пассажирский самолет Bombardier DHC-8 проскочил взлетно-посадочную полосу и застрял в снегу.

На борту в этот момент находились 25 человек. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Представители An All Nippon Airways уточнили, что это был двухмоторный турбовинтовой самолет.

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