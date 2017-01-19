Названы лидеры авторынка в Москве за 2016 год

Москва, 19 января. Автомобили корейских концернов Hyundai и Kia стали самыми популярными моделями в Москве.

Как стало известно, самыми популярными моделями на московском рынке оказались Kia и Hyundai. Продажи данных машин составляют практически четверть авторынка российской столицы.

Безоговорочным лидером списка самых востребованных автомобилей Москвы в минувшем году стал компактный автомобиль Hyundai Solaris — их удалось реализовать 13,7 тысяч штук. Вторую строчку рейтинга заняло авто Kia Rio, владельцами которых стали 11,9 тысяч москвичей. Третье место досталось немецкому авто Volkswagen Polo, которых продали 7,2 тысяч штук. В рейтинг Подмосковья также вошли легковушки Skoda Octavia и Skoda Rapid.

Рейтинг автомобильных компаний возглавляет южнокорейская фирма Kia, которая сумела повысить продажи своих авто на 25%. Hyundai оказалась на втором месте, реализовав 22,2 тысячи машин. Японские представители Toyota и Nissan расположились на третьем и четвертом местах соответственно.