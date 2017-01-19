«Генерал Мороз» победил украинский Военный флот

Одесса, 19 января. Военная гавань Одессы оказалась захвачена льдами, весь украинский Военно-морской флот оказался парализован.

«Героический» ВМФ Украины не скоро сможет покинуть гавань и выполнить хотя бы какую-нибудь боевую задачу. Флагман ВМФ «Гетман Сагайдачный» вмерз во льды около парусника «Дружба», следом на ледовом приколе стоят катера береговой охраны, чуть дальше в белом плену замер «Лесозаводск». Киевские власти уже неоднократно демонстрировали свою «заботу» о сухопутных войсках ВСУ, теперь же показали, как можно приглядывать и за флотом. Любой военный моряк прекрасно знает, что в холодное время в акваториях баз ВМФ необходимо производить обколку льда, для этого существует вспомогательный флот со специальными буксирами. Украинским морякам эта премудрость, видимо, неизвестна.