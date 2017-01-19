Последние секунды жизни сорвавшегося альпиниста в Москве попали на видео

Москва, 19 января. Камеры видеонаблюдения записали момент падения промышленного альпиниста, который разбился в четверг, сорвавшись с крыши здания телеканала «Звезда» в Москве.

Согласно предварительным данным, рабочий упал, когда очищал крышу от снега. От полученных травм мужчина скончался на месте. Как рассказал телеканалу «360° Подмосковье» источник в правоохранительных органах, рабочий потерял равновесие, перегнувшись за ограждение. Предполагается, что альпинист отстегнул страховочный ремень, чтобы дотянуться до удаленного участка крыши.