Стамбульский террорист заявил, что по приказу ИГ из Ракки должен был атаковать Таксим

Стамбул, 19 января. Задержанный исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула в ночь празднования нового года Абдулгадир Машарипов первоначально планировал теракт на площади Таксим, пишет Hurriyet Daily News.

Инструкции по осуществлению нападения в Стамбуле исполнитель получал от ИГ (террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в РФ). По словам Абдулгадира Машарипова, он прибыл в Турцию через Иран и поселился в Конье, где и получил приказ из сирийской Ракки атаковать Таксим. Однако, площадь была хорошо охраняемой, поэтому террорист выбрал другую цель. Напомним, что в результате стрельбы в стабмульском клубе Reina погибли 39 человек, еще 70 были ранены.