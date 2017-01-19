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Стамбульский террорист заявил, что по приказу ИГ из Ракки должен был атаковать Таксим
Весь мир

Стамбульский террорист заявил, что по приказу ИГ из Ракки должен был атаковать Таксим

Сегодня 11:51
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Стамбульский террорист заявил, что по приказу ИГ из Ракки должен был атаковать Таксим

Стамбул, 19 января. Задержанный исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула в ночь празднования нового года Абдулгадир Машарипов первоначально планировал теракт на площади Таксим, пишет Hurriyet Daily News.

Инструкции по осуществлению нападения в Стамбуле исполнитель получал от ИГ (террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в РФ). По словам Абдулгадира Машарипова, он прибыл в Турцию через Иран и поселился в Конье, где и получил приказ из сирийской Ракки атаковать Таксим. Однако, площадь была хорошо охраняемой, поэтому террорист выбрал другую цель. Напомним, что в результате стрельбы в стабмульском клубе Reina погибли 39 человек, еще 70 были ранены. 

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Ирина Селезнева
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