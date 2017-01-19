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Ученые обнаружили редкий случай смертельно опасной аллергии на мужа
Общество

Ученые обнаружили редкий случай смертельно опасной аллергии на мужа

Сегодня 11:41
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Ученые обнаружили редкий случай смертельно опасной аллергии на мужа

Вашингтон, 19 января. Ученые из США сообщили об обнаруженном редкого случая синдрома активности тучных клеток, из-за чего близость с мужем вызывает аллергическую реакцию по всему телу. 

В 2013 году молодая женщина обратилась к врачам из-за появления на теле аллергической реакции. Долгое время медики не могли определить причину появления аллергии. Предложенные врачами медицинские препараты не избавили даму от неприятных симптомов.

По данным американских СМИ, к тому моменту девушка вышла замуж за своего ухажера. При этом она стала замечать, что после поцелуев с любимым у нее появляется герпес и раздражение на коже. 

Девушку госпитализировали для проведения более тщательного обследования. Выяснилось, что аллергия на мужа вызвана тем, что тучные клетки активизировались в организме сразу же после близкого контакта с мужчиной. 

Ученые подчеркивают, что подобное встречается крайне редко. Однако при возникновении такой реакции специалисты не исключают и возможность летального исхода.

В данном случае медики смогли поставить диагноз синдрома активности тучной клетки не на последней стадии. Поэтому удалось добиться ремиссии.

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Олеся Волкова
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