Ученые обнаружили редкий случай смертельно опасной аллергии на мужа

Вашингтон, 19 января. Ученые из США сообщили об обнаруженном редкого случая синдрома активности тучных клеток, из-за чего близость с мужем вызывает аллергическую реакцию по всему телу.

В 2013 году молодая женщина обратилась к врачам из-за появления на теле аллергической реакции. Долгое время медики не могли определить причину появления аллергии. Предложенные врачами медицинские препараты не избавили даму от неприятных симптомов.

По данным американских СМИ, к тому моменту девушка вышла замуж за своего ухажера. При этом она стала замечать, что после поцелуев с любимым у нее появляется герпес и раздражение на коже.

Девушку госпитализировали для проведения более тщательного обследования. Выяснилось, что аллергия на мужа вызвана тем, что тучные клетки активизировались в организме сразу же после близкого контакта с мужчиной.

Ученые подчеркивают, что подобное встречается крайне редко. Однако при возникновении такой реакции специалисты не исключают и возможность летального исхода.

В данном случае медики смогли поставить диагноз синдрома активности тучной клетки не на последней стадии. Поэтому удалось добиться ремиссии.

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