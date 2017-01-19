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Карантин по бешенству объявлен в Тюмени
Происшествия

Карантин по бешенству объявлен в Тюмени

Сегодня 11:48
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Карантин по бешенству объявлен в Тюмени

Тюмень, 19 января. Жительницу Тюмени укусила домашняя собака. Медики обнаружили у животного вирус бешенства. На территории садового товарищества «Ривьера» в Тюмени объявлен карантин по 13 марта включительно. Постановление подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Опасной признана территория, близлежащая к садовому товариществу. Пострадавшая от укуса рассказала, что питомец в последнее время вел себя странно и агрессивно, сообщает «URA.RU». Женщина прошла курс лечения для нейтрализации болезни, ее здоровью более ничто не угрожает.

В Департаменте городского хозяйства администрации Тюмени жителям напомнили, что вирус бешенства смертелен для собак и опасен для человека. Это заболевание может привести к необратимым последствиям в работе головного мозга и смерти.

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Таисия Григорьева
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