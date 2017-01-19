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Два пешехода пострадали при столкновении автобуса и иномарки в Москве
Происшествия

Два пешехода пострадали при столкновении автобуса и иномарки в Москве

Сегодня 11:40
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Два пешехода пострадали при столкновении автобуса и иномарки в Москве

Москва, 19 января. Два пешехода получили травмы в результате столкновения автобуса и автомобиля Skoda на севере Москвы.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве, ДТП произошло утром в четверг на пересечении улиц Дубнинская и 800-летия Москвы.

По предварительным данным, пострадали два пешехода. Им оказана медицинская помощь.

Как пишет РИАМО, полиция устанавливает все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что страшное ДТП произошло в Крыму, три человека погибли. Авария произошла в населенном пункте Водопойное в Сакском районе Крыма. При столкновении двух легковых автомобилей три человека погибли и семь человек были госпитализированы в Сакскую районную больницу. 

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Алия Шарафутдинова
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