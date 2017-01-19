У Трампа и России одни враги: Пушков отреагировал на давление Маккейна

19 Января 2017 11:48 56

Москва, 19 января. Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн требует от избранного президента страны Дональда Трампа принять жесткую позицию в отношении России.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление сенатора-республиканца.

«Сперва Маккейн требовал от Трампа снять свою кандидатуру. Теперь давит, чтобы тот не смягчал санкции. У Трампа и России одни и те же враги», — написал он в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Напомним, ранее Маккейн выразил надежду на то, что советники Трампа, среди которых и кандидат на пост главы оборонного ведомства США Джеймс Мэттис, убедят миллиардера занять жесткую позицию по отношению к Российской Федерации.

Он также подчеркнул, что Белый дом должен вернуться к принципу Рейгана.