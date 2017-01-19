Бьет, значит, любит: россияне поддержали декриминализацию побоев в семье

Москва, 19 января. Большинство россиян поддержали закон о декриминализации побоев в семье. Эта мера, по мнению респондентов, снизит число случаев семейного насилия.

Как выяснили социологи ВЦИОМ, побои в российских семьях, к сожалению, нельзя назвать редкостью. Так, 33% участников опроса заявили, что подобные случаи бывали в семьях их знакомых, а каждый десятый столкнулся с семейным насилием лично.

При этом применение физической силы в отношении мужей, жен или детей все же допускают 19% наших сограждан, а вот 79% любое насилие в семье осуждает.

Наиболее адекватным наказанием за побои 25% ответчиков считают исправительные работы, 13% респондентов заявили от штрафе. 16% россиян выступили за арест на 15 суток для любителей распускать руки, 6% поддерживают условный тюремный срок и еще 10% — реальный.

Декриминализацию побоев для тех, кто ступил на эту скользкую дорожку поддерживат более половины граждан РФ (59%), 41% уверен, что принятие такого закона уменьшит число случаев семейного насилия, против такой инициативы выступают 33% россиян, пишет газета «Известия».