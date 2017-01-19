FAN-TV Лента новостей
Бьет, значит, любит: россияне поддержали декриминализацию побоев в семье
Общество

Бьет, значит, любит: россияне поддержали декриминализацию побоев в семье

Сегодня 11:53
39

Бьет, значит, любит: россияне поддержали декриминализацию побоев в семье

Москва, 19 января. Большинство россиян поддержали закон о декриминализации побоев в семье. Эта мера, по мнению респондентов, снизит число случаев семейного насилия.

Как выяснили социологи ВЦИОМ, побои в российских семьях, к сожалению, нельзя назвать редкостью. Так, 33% участников опроса заявили, что подобные случаи бывали в семьях их знакомых, а каждый десятый столкнулся с семейным насилием лично.

При этом применение физической силы в отношении мужей, жен или детей все же допускают 19% наших сограждан, а вот 79% любое насилие в семье осуждает.

Наиболее адекватным наказанием за побои 25% ответчиков считают исправительные работы, 13% респондентов заявили от штрафе. 16% россиян выступили за арест на 15 суток для любителей распускать руки, 6% поддерживают условный тюремный срок и еще 10% — реальный. 

Декриминализацию побоев для тех, кто ступил на эту скользкую дорожку поддерживат более половины граждан РФ (59%), 41% уверен, что принятие такого закона уменьшит число случаев семейного насилия, против такой инициативы выступают 33% россиян, пишет газета «Известия».

комментарии
Ярослава Замысловатова
Новости партнеров
Эксклюзив

Охота на ведьм: как США вышли на след программиста из РФ, подозреваемого в кибератаках

Сегодня 11:25
145

Святая простота оккупантов. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 10:19
585

Сирия сегодня: Алеппо вновь под огнем, «Ахрар аш-Шам» не едет в Астану

Сегодня 10:09
413

Зоркие глаза снайпера: тепловизиционный прицел IWT LF640 PRO2 MUTANT

Сегодня 10:00
288

Сирия новости 19 января 07.00: «Джебхат Фатех аль-Шам» взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила деревни в Алеппо

Сегодня 7:00
763
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

У Трампа и России одни враги: Пушков отреагировал на давление Маккейна

11:48

Карантин по бешенству объявлен в Тюмени

11:48

Последние секунды жизни сорвавшегося альпиниста в Москве попали на видео

11:42

Террористы ИГИЛ под Дейр-эз-Зором получили подкрепление из Ирака

11:41

Ученые обнаружили редкий случай смертельно опасной аллергии на мужа

11:41

Росгвардия получит три новых вертолета «Терминатор»

11:40

Два пешехода пострадали при столкновении автобуса и иномарки в Москве

11:40

Десятки людей заживо погребены снежной лавиной в итальянском отеле

11:36

ВМС Украины перебросят военную технику под Одессу

11:35

Названа главная причина преждевременного старения женщин

11:32

СМИ назвали сумму иска Минкультуры РФ к фигурантам «дела реставраторов»

11:32

Более половины россиян довольны работой правоохранительных органов

11:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
У Трампа и России одни враги: Пушков отреагировал на давление Маккейна
Читать
Закрыть