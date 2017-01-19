Росгвардия получит три новых вертолета «Терминатор»

19 Января 2017 11:40 56

Москва, 19 января. Холдинг «Вертолеты России» поставит Росгвардии три военно-транспортных Ми-8АМТШ.

«Терминаторы» будут переданы Национальной гвардии России в четвертом квартале 2017 года. Местом дислокации для машин выбраны базы в Северной Осетии. Новые вертолеты предназначены для авиационной поддержки бойцов Росгвардии во время акций по обеспечению безопасности и общественного порядка, охране гособъектов, а также при антитеррористических операциях и во время содействия пограничным отрядам.

Ми-8АМТШ «Терминатор» может перевозить до 36 десантников и до 4 тонн груза в салоне или на внешней подвеске. Вертолет обладает широким спектром средств вооружения.