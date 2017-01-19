up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Россия

Росгвардия получит три новых вертолета «Терминатор»

19 Января 2017 11:40
56Просмотры

Росгвардия получит три новых вертолета «Терминатор»

Москва, 19 января. Холдинг «Вертолеты России» поставит Росгвардии три военно-транспортных Ми-8АМТШ.

«Терминаторы» будут переданы Национальной гвардии России в четвертом квартале 2017 года. Местом дислокации для машин выбраны базы в Северной Осетии. Новые вертолеты предназначены для авиационной поддержки бойцов Росгвардии во время акций по обеспечению безопасности и общественного порядка, охране гособъектов, а также при антитеррористических операциях и во время содействия пограничным отрядам.

Ми-8АМТШ «Терминатор» может перевозить до 36 десантников и до 4 тонн груза в салоне или на внешней подвеске. Вертолет обладает широким спектром средств вооружения.

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС