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Более половины россиян довольны работой правоохранительных органов
Россия

Более половины россиян довольны работой правоохранительных органов

Сегодня 11:30
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Более половины россиян довольны работой правоохранительных органов

Москва, 19 января. Почти половина россиян довольна положением дел в стране. Такое мнение высказали 47% граждан РФ. Согласно опросу фонда «Общественное мнение»,  недовольны жизнью в государстве 45% человек.

57% опрошенных рассказали, что им нравится работа властей в правоохранительной сфере. 51% россиян довольны политикой в области образования.

Сферой здравоохранения недовольны 60% респондентов. 48% не устраивает российская экономика.

При этом, по мнению 52% россиян, через два десятилетия в РФ ожидаются улучшения в сфере медицинских услуг. На позитивные изменения в экономике РФ надеются 49% опрошенных.

Как пишет газета «Известия», в исследовании приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 до 49 лет.

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Алия Шарафутдинова
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