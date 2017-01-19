Названа главная причина преждевременного старения женщин

Вашингтон, 19 января. Стали известны главные причины преждевременного старения женщин. Открытие сделала группа американских ученых. Оказалось, что самым главным злом является длительное сидение на месте.

Исследование, по итогам которого были сделаны такие выводы, провели в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего. Эксперты заявляют, что малоподвижные пожилые женщины укорачивают срок своей жизни на восемь лет.

В эксперименте принимали участие женщины в возрасте от 64 до 95 лет. На правом бедре респонденток находился акселерометр, отслеживающий физическую активность в течение недели во время бодрствования и сна.

После анализа полученных данных выяснилось, что женщины, которые уделяли зарядке хотя бы полчаса в день, связанные со старением теломеры были больше, чем у тех, кто предпочитал малоподвижный образ жизни.Таким образом, по мнению ученых, клетки любительниц спокойного отдыха стареют быстрее от неподвижности.