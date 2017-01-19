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Террористы ИГИЛ под Дейр-эз-Зором получили подкрепление из Ирака
Политика

Террористы ИГИЛ под Дейр-эз-Зором получили подкрепление из Ирака

Сегодня 11:41
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Террористы ИГИЛ под Дейр-эз-Зором получили подкрепление из Ирака

Дамаск, 19 января. По данным ряда источников, силы «Исламского государства», удерживающие в осаде сирийский город Дейр-эз-Зор, получили значительное подкрепление. Свежие силы боевиков прибыли из соседней иракской провинции Анбар.

В последние недели террористы резко усилили натиск на войска правительства Сирии, дислоцированные в осажденном городе и на территории прилегающего к нему военного аэродрома. Террористам удалось даже на короткое время ворваться в Дейр-эз-Зор, однако впоследствии они были отброшены правительственной армией. Военные продолжают удерживать аэродром, однако в настоящее время он практических лишен связи с городом.

По данным сирийского агентства SANA, сегодня утром ВВС Сирии организовали удар по боевикам, штурмующим город, уничтожив 15 террористов и несколько боевых машин боевиков.

Террористы ИГ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) уже на протяжении нескольких лет продолжают удерживать большую часть сирийской провинции.

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Валентин Меликов
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