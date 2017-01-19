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Первый российский электробус вышел на дороги Москвы
Технологии

Первый российский электробус вышел на дороги Москвы

Сегодня 11:26
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Первый российский электробус вышел на дороги Москвы

Москва, 19 января. В Москве начались испытания первого электробуса российского производства. Автобус ЛиАЗ-6274, собранный на Ликинском автобусном заводе, вместо дизельного двигателя оснащен аккумуляторами, которые заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. 

Это позволяет машине разгоняться до 80 км в час. По расчетам конструкторов, батарей автобуса хватит на 70 км дороги без подзарядки, а при идеальных условиях (теплой погоде, прямой дороге и малом количестве пассажиров) — на 200 км. ЛиАЗ-6274 имеет 20 сидений и вмещает в себя 86 пассажиров.

«Электробус является современным, экологичным и высокомобильным видом наземного городского пассажирского транспорта. Сегодня перед производителями и перевозчиками стоит масштабная задача - заложить основы развития этого вида электротранспорта», — рассказал журналистам главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

Как сообщает Газета.Ru власти Москвы также планировали протестировать электробус Е433 (Vitovt Max Electro) производства минского завода «Белкоммунмаш». Его отличительной особенностью является повышенная вместимость — до 153 пассажиров.

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Геннадий Плющев
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