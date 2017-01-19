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Охранников меткомбината на Урале проверят после смерти трех мужчин
Происшествия

Охранников меткомбината на Урале проверят после смерти трех мужчин

Сегодня 12:09
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Охранников меткомбината на Урале проверят после смерти трех мужчин

Челябинск, 19 января. Мужчины, тела которых нашли на Магнитогорском металлургическом комбинате под Челябинском, не работали на предприятии. Теперь прокуратура проверит, как они попали в цех ОАО «ММК».

Как сообщили ФАН в пресс-службе прокуратуры региона,  сотрудники надзорного ведомства установят, как охрана комбината допустила проникновение посторонних на режимный объект.  «В случае установления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - подчеркнули в ведомстве.

Тела троих рабочих обнаружили на территории одного из цехов доменного производства ОАО «ММК» днем 17 января. По предварительным данным следователей, мужчины отравились угарным газом, уточняет следствие. Кроме того, следствие выяснили, что погибшие не являлись сотрудниками комбината.

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Ярослава Замысловатова
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