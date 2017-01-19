Консул РФ посетил задержанного в Испании по запросу ФБР российского программиста

19 Января 2017 11:24 40

Барселона, 19 января. Представитель консульского отдела Посольства России в Барселоне посетил 31-летнего жителя Таганрога Станислава Лисова в тюрьме, передают источники Федерального агентства новостей.

Консул провел беседу со Станиславом, а так же проверил его условия содержания. По данным посольства, жалоб от Лисова на тюремные условия не поступало.

На данный момент он находится в Барселоне, но пока не понятно, в чем конкретно его подозревают. Российское посольство сделало запрос о причинах задержания во все ведомственные структуры.

Напомним, ранее от супруги Станислава Лисова – Дарьи – стало известно, что российский программист из Таганрога был задержан 13 января в аэропорту Барселоны. В Испании супруги проводили свой отпуск.