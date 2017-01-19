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Происшествия

Десятки людей заживо погребены снежной лавиной в итальянском отеле

19 Января 2017 11:36
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Десятки людей заживо погребены снежной лавиной в итальянском отеле

Рим, 19 января. В итальянском отеле Rigopiano di Farindola, расположенном в горном массиве Гран-Сассо в области Абруццо, обнаружено множество погибших от снежной лавины, обрушившейся на комплекс.

Огромная снежная лавина обрушилась накануне на итальянский отель в горной местности. В настоящий момент в Rigopiano di Farindola обнаружено множество погибших постояльцев. По данным Reuters,  в отеле может находиться около 30 постояльцев. На месте инцидента работают бригады скорой помощи и местные спасатели, однако, в массиве Гран-Сассо бушует снежная буря, что затрудняет поиски.

Ирина Селезнева

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