«Газпром» подсчитал чистую прибыль компании за девять месяцев 2016 года

Москва, 19 января. За девять месяцев минувшего года чистая прибыль российской компании «Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась на 5,25%, что составило 709,321 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные «Газпрома».

По имеющейся информации, за указанный промежуток времени доход компании составил 4,321 трлн рублей. Сообщается, что рост дохода главным образом связан с увеличением реализации газа европейским потребителем, а также другими странами.

Увеличение расходов «Газпрома» составил 20,6% — 3,824 трлн рублей. Рост связан с тратами на приобретение голубого топлива и нефти, а также увеличением затрат на газ, которые возникли в итоге сделки по обмену активами между ПАО «Газпром» и немецкой нефтегазовой компанией Wintershall.

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