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Атаки ИГИЛ в Дейр эз-Зоре координируют США — эксперты

19 Января 2017 11:29
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Атаки ИГИЛ в Дейр эз-Зоре координируют США — эксперты

Дамаск, 19 января. Военные эксперты считают, что последние успехи террористов в сирийском городе Дейр эз-Зор связаны с поддержкой со стороны США.

Бригадный генерал в отставке Али Максуд заявил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) действительно добились некоторых успехов в Дейр эз-Зоре. Это связано с тем, что наступления исламистов напрямую координируются уходящей администрацией США. Штатам не удалось сохранить «Джебхат ан-Нусру» (группировка запрещена в России) и теперь администрация Обамы переключилась на поддержку ИГИЛ в районе Дейр эз-Зора, считает Максуд. Америка заинтересована в затягивании военного конфликта в Сирии.

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