Мать, убившая своих детей, работает в администрации Братска

19 Января 2017 11:25 57

Братск, 19 января. Жительница Братска призналась в убийстве своих двоих детей. Как выяснило Федеральное агентство новостей, женщина работает в администрации города. Дарья П. занимает должность консультанта по социальным вопросам аппарата администрации Братска. Ее муж Андрей П. нефтяник. По словам источника Федерального агентства новостей, убитые мальчик и девочка росли в благополучной полной семье.

Ранее Следственный комитет сообщил, что жительница Братска позвонила в полицию и рассказала о том, что убила своих двоих детей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела двоих детей, 2011 и 2015 годов рождения. По данному факту следственным отделом по Падунскому району города Братска СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних).

В настоящее время следователи СК РФ работают на месте происшествия, допрашивается мать потерпевших, а также родственники и знакомые. Причина смерти детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Известно, что женщина неоднократно обращалась за консультацией к психиатру. Расследование уголовного дела продолжается.