ВМС Украины перебросят военную технику под Одессу

19 Января 2017 11:35 62

Киев, 19 января. Командование Военно-морских сил ВС Украины предупредило жителей Одесской и Николаевской областей о передвижениях колонн военной техники в связи с проведением учений.

Об этом говорится на официальной странице ВМС ВС Украины в Facebook.

Отмечается, что колонны военной техники могут передвигаться в Одесской и Николаевских областях в течение следующей недели. Также ожидаются развертывания блокпостов на путях движения и другие мероприятия.

Командование просит население с пониманием относиться к возможным неудобствам.

Ранее сообщалось, что Украина провела ракетные учения рядом с границей России.