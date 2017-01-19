ВМС Украины перебросят военную технику под Одессу

Киев, 19 января. Командование Военно-морских сил ВС Украины предупредило жителей Одесской и Николаевской областей о передвижениях колонн военной техники в связи с проведением учений.
Об этом говорится на официальной странице ВМС ВС Украины в Facebook.
Отмечается, что колонны военной техники могут передвигаться в Одесской и Николаевских областях в течение следующей недели. Также ожидаются развертывания блокпостов на путях движения и другие мероприятия.
Командование просит население с пониманием относиться к возможным неудобствам.
Ранее сообщалось, что Украина провела ракетные учения рядом с границей России.
Алия Шарафутдинова