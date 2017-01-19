up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Украина

ВМС Украины перебросят военную технику под Одессу

19 Января 2017 11:35
62Просмотры

а

Киев, 19 января. Командование Военно-морских сил ВС Украины предупредило жителей Одесской и Николаевской областей о передвижениях колонн военной техники в связи с проведением учений.

Об этом говорится на официальной странице ВМС ВС Украины в Facebook.

Отмечается, что колонны военной техники могут передвигаться в Одесской и Николаевских областях в течение следующей недели. Также ожидаются развертывания блокпостов на путях движения и другие мероприятия.

Командование просит население с пониманием относиться к возможным неудобствам. 

Ранее сообщалось, что Украина провела ракетные учения рядом с границей России. 

Алия Шарафутдинова

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС