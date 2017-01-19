Ученые заявили о роковых последствиях сидячего образа жизни

Москва, 19 января. Сидячий образ жизни приводит к раннему старению клеток на генетическом уровне, заявил специалист университета Калифорнии Аладдин Шадияб.

По словам специалиста, ученые наблюдали за здоровьем пожилых женщин и их образом жизни.

«Наше исследование показывает, что клетки стареют быстрее, если человек придерживается сидячего стиля жизни, — обратил внимание эксперт университета Калифорнии. — Календарный возраст не всегда отражает биологический возраст, и в некоторых случаях человек стареет быстрее, чем идет время».

Ранее американские специалисты после долгих исследований выяснили, что голодание в меру способствует положительному влиянию на человеческий организм, а также продлевает жизнь.