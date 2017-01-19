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Общество

Минфин РФ объяснил причину отказа от повышения табачных акцизов

19 Января 2017 11:11
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Минфин РФ объяснил причину отказа от повышения табачных акцизов

Москва, 19 января. Министерство финансов России объяснило причину отказа от концепции Минздрава, которая предполагает постепенное повышение акцизов на табачную продукцию. В ведомстве считают, что подобные меры приведут лишь к росту нелегального оборота табачной продукции. 

«В первую очередь из государств-членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится», — отметили представители Минфина.

Специалисты министерства также отмечают, что в подготовленном Минздравом проекте нет ссылки на официальный документ Всемирной организации здравоохранения, который рекомендует увеличить долю акциза в цене табачных изделий до 70% розничной цены, пишет газета «Известия».

Геннадий Плющев

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