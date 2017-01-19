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СМИ назвали сумму иска Минкультуры РФ к фигурантам «дела реставраторов»
Общество

СМИ назвали сумму иска Минкультуры РФ к фигурантам «дела реставраторов»

Сегодня 11:32
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СМИ назвали сумму иска Минкультуры РФ к фигурантам «дела реставраторов»

Москва, 19 января. Министерство культуры РФ требует более 100 миллионов рублей с фигурантов уголовного дела о хищении средств, выделенных государством на реставрацию объектов культурного наследия, заявил источник в правоохранительных органах.

«Министерство культуры РФ признано потерпевшим и в рамках уголовного дела и предъявило гражданский иск ко всем фигурантам о взыскании более 100 миллионов рублей», — заявил источник, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Известно, что половина суммы ущерба на данный момент уже выплачена. Известно, что расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.

Ранее, как сообщает Национальная служба новостей, пресс-служба ФСБ России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководящих работников министерства культуры РФ и предпринимателей, их обвиняют в хищении госсредств, выделенных на реставрацию. По данному делу в том числе арестован бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов.

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Таисия Григорьева
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