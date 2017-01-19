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ИГ приказало юристам в сирийской провинции Деръаа «отказаться» от образования
Новости Сирии

ИГ приказало юристам в сирийской провинции Деръаа «отказаться» от образования

Сегодня 11:14
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Боевики ИГ боятся гражданских активистов провинции Деръаа

Дамаск, 19 января. Боевики ИГ в сирийской провинции Деръаа призвали всех людей с юридическим образованием покаяться, назвав его ложным и якобы полученным вопреки религиозным постулатам ислама. 

Накануне боевики террористической группировки ИГ (организация «Исламское государство» запрещена в России) издали на оккупированных территориях в западной части провинции Деръаа закон о непризнании гражданского юридического образования. Они потребовали от всех, кто имеет такое образование, в течение 10 дней явиться в специализированные пункты, чтобы покаяться. В заявлении ИГ говорится о том, что полученное гражданским населением до установления контроля ИГ высшее юридическое образование якобы является ложным (ширк) так как не основано на религиозных принципах.

Таким образом, явившись в специализированные пункты добровольно, мирные жители  имеют возможность от него «отказаться». По словам журналиста Васама Аль-Амира, террористы ИГ опасаются того, что профессиональные юристы тесно связаны с гражданскими активистами на оккупированных боевиками территориях.  
 

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Ирина Селезнева
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