Террористы ИГИЛ устроили массовую казнь в Ираке

Багдад, 19 января. Террористы «Исламского государства» организовали массовую расправу над молодыми иракцами, которых они обвинили в партизанской деятельности. В населенном пункте в провинции Салах аль-Дин были казнены 11 человек.

По данным портала Bitter Harvest, террористы казнили молодых людей на центральной площади жилого района Аль-Алам при большом стечении народа. Еще несколько десятков человек были отправлены за решетку, их судьба остается неизвестной.

Местная жительница Ум Каси: «Эти молодые люди являлись ядром оппозиции ИГ. Им долгое время удавалось вести подрывную деятельность против террористов, однако боевики ИГ все же раскрыли их».

Напомним, ранее поступали сообщения о том, что участники иракского сопротивления в Мосуле устраивают поджоги в занятых террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) зданиях.

