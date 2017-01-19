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Террористы ИГИЛ устроили массовую казнь в Ираке
Происшествия

Террористы ИГИЛ устроили массовую казнь в Ираке

Сегодня 11:22
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Террористы ИГИЛ устроили массовую казнь в Ираке

Багдад, 19 января. Террористы «Исламского государства» организовали массовую расправу над молодыми иракцами, которых они обвинили в партизанской деятельности. В населенном пункте в провинции Салах аль-Дин были казнены 11 человек.

По данным портала Bitter Harvest, террористы казнили молодых людей на центральной площади жилого района Аль-Алам при большом стечении народа. Еще несколько десятков человек были отправлены за решетку, их судьба остается неизвестной.

Местная жительница Ум Каси: «Эти молодые люди являлись ядром оппозиции ИГ. Им долгое время удавалось вести подрывную деятельность против террористов, однако боевики ИГ все же раскрыли их».

Напомним, ранее поступали сообщения о том, что участники иракского сопротивления в Мосуле устраивают поджоги в занятых террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) зданиях.
 

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Валентин Меликов
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