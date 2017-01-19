ВМФ РФ модернизирует пять противолодочных кораблей

19 Января 2017 11:15 31

Москва, 19 января. ВМФ России намерен до 2022 года модернизировать пять больших противолодочных кораблей Тихоокеанского и Северного флотов.

БПК проекта 1155 на данный момент являются основой противолодочных сил Военно-морского флота России, корабли предназначены для действия в дальних морских и океанских зонах, как в составе боевых группировок, так и в одиночном плавании. Противолодочные корабли развивают скорость до 29 узлов, экипаж составляет около 300 моряков. В настоящий момент большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Североморск» выполняют боевые задачи в дальней морской зоне.

Ранее агентство Дни.ру сообщило, что корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".