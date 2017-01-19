Охота на ведьм: как США вышли на след программиста из РФ, подозреваемого в кибератаках

Дипломаты РФ находятся в тесном контакте с испанскими правоохранителями по делу о задержании российского программиста Станислава Лисова, которого США обвиняют в хакерских атаках, сообщили в МИД России. ФБР и Интерполу придется сильно постараться, чтобы доказать причастность рядового веб-разработчика к кибератакам, считает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

«Испанские власти официально уведомили посольство о задержании российского гражданина Лисова в Барселоне. После получения соответствующей информации сотрудники посольства и генконсульства России в Барселоне инициативно установили контакт с представителями испанских правоохранительных органов в целях защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи», — подчеркнули в российском диппредставительстве.

Как сообщает Lenta.ru, представители внешнеполитического ведомства России направили специальный запрос в испанские правоохранительные органы, в котором попросили сообщить о причинах задержания гражданина РФ.

«Во-первых, это произошло по распоряжению Интерпола, куда в свою очередь подали запрос США, и эта процедура абсолютно законна. Ей пользуются все страны, имеющие взаимодействие с интернациональной полицией. Они подают запрос, и уже Интерпол выдает предписание национальным властям задержать того или иного человека. Кроме этого, сами сотрудники Интерпола должны сначала разобраться, есть основание для задержания или нет. Причем страна, получившая запрос, не может спрашивать, зачем и почему: она просто должна выполнять данное распоряжение. Поэтому задержание по запросу Интерпола изначально законно», — подчеркивает эксперт ФАН.

Именно по этой причине Россия не направила ноту протеста, а всего лишь попросила управление в Лионе (там находится штаб-квартира организации) объяснить причину задержания.

«В последнее время аресты программистов участились, причем задерживаются не только наши граждане, но и люди из других стран. Лично я связываю это с улучшением технологий выявления случаев проникновения в информационные системы и отслеживания многочисленных путей, по которым эти проникновения происходят. Нельзя сейчас однозначно утверждать, есть ли доказательства вины нашего программиста или нет, но если есть подозрения и если Интерпол выдал документ о задержании, значит, будет проведено полноценное расследование, по итогам которого испанские власти примут решение о выдаче россиянина ФБР или о возвращении его на родину», — продолжает Власов.

Тем не менее эксперт ФАН утверждает, что при существующем уровне технологий выявить киберпреступника очень сложно.

«Надо учитывать многочисленные технологии маскировки, так называемый «темный Интернет», и тот факт, что атаки производятся как минимум через пять серверов, расположенных в пяти странах. Смысл работы корпоративных служб безопасности и государственных органов кибербезопасности — в том, что они должны как можно быстрее зафиксировать факт проникновения, и пока все следы не затерты, быстро проследить всю цепочку и выйти на преступника. Специалисты, занимающиеся техническими вопросами, говорят, что есть так называемый «золотой час», за который еще можно успеть выявить хакера. Или ты за час нашел и проследил всю цепочку, или ты уже никогда ничего не докажешь и не найдешь. Будем следить за развитием событий, но, скорее всего, это государственный заказ США, которые обвинили Россию в хакерских атаках. Это своего рода охота на ведьм», — заключает Власов.

Напомним, ранее супруга россиянина Дарья Лисова сообщала, что правоохранительные органы Испании по запросу ФБР задержали ее мужа — программиста Станислава Лисова. Его подозревают в причастности к хакерским атакам.