Полиция Саратовской области задержала главу района, подозреваемого в коррупции

19 Января 2017 10:58 38

Саратов, 19 января. Полиция в Саратовской области задержала главу Марксовского района Олега Тополя с подозрением на злоупотребление служебными полномочиями.

Как рассказали в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по статье 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Полиция на данный момент не стала раскрывать подробности дела.

Напомним, Олег Тополь был руководителем администрации Марксовского района с октября 2013 года. 26 октября 2016 года он был избран на должность главы этого района.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала замглавы Керчи по подозрению в коррупции. Против замглавы администрации Керчи и замдиректора одного из МУП города возбуждено уголовное дело по факту коррупционных сговоров.