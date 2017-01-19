Ученые выяснили, как голодание способно продлить жизнь

Вашингтон, 19 января. Специалисты из США после долгих исследований выяснили, что голодание в меру способствует положительному влиянию на человеческий организм, а также продлевает жизнь.

Как стало известно, научные сотрудники из США исследовали влияние голодания на организм живых существ на протяжении нескольких десятков лет. Свои исследования эксперты проводили на макаках. В результате анализов американские ученые установили, что голодание оказывает положительный эффект на здоровье.

Благодаря умеренному голоданию сердце нормализует свою работу, полагают специалисты. Кроме того, ограничивая себя в пище и садясь на рациональную диету, человек снижает риски возникновения онкологии.

Как ранее сообщал «Индикатор», американские специалисты выяснили, что строгие диеты могут стать причиной развития алкогольной зависимости у человека.