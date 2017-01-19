FAN-TV Лента новостей
ДНР: ВСУ ночью нанесли удары по окраинам Донецка и Горловки
Новороссия

ДНР: ВСУ ночью нанесли удары по окраинам Донецка и Горловки

Сегодня 11:03
36

ДНР: ВСУ ночью нанесли удары по окраинам Донецка и Горловки

Донецк, 19 января. ВСУ нанесли удары по окраинам Донецка, Горловки и Ясиноватой, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.

«Накануне вечером и ночью украинские силовики обстреляли из минометов Спартак, Крутую Балку, Зайцево и территорию донецкого аэропорта», — рассказали источники в военном ведомстве ДНР.

По их данным, украинские военнослужащие при обстрелах применяли БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о том, что при необходимости в Донецкой и Луганской народных республиках может быть объявлена мобилизация, передает Национальная служба новостей.

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Святая простота оккупантов. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 10:19
326

Сирия сегодня: Алеппо вновь под огнем, «Ахрар аш-Шам» не едет в Астану

Сегодня 10:09
264

Зоркие глаза снайпера: тепловизиционный прицел IWT LF640 PRO2 MUTANT

Сегодня 10:00
168

Сирия новости 19 января 07.00: «Джебхат Фатех аль-Шам» взяла на себя ответственность за взрыв в Дамаске, САА освободила деревни в Алеппо

Сегодня 7:00
662

Ода журналистам и немного про Россию: о чем говорил Обама на последней пресс-конференции

Сегодня 6:46
328
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Полиция Саратовской области задержала главу района, подозреваемого в коррупции

10:58

КС признал невозможным исполнение решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа

10:57

Сирия: российские медики оказали помощь более пяти тысячам местных жителей

10:54

ВКС РФ направили курсантов-летчиков на первые полеты

10:54

«КамАЗ-мастер» может пропустить ралли-марафон «Дакар-2018»

10:51

Вор вынес с дачи инспектора ГИБДД под Выборгом оружие и сотни тысяч рублей

10:48

Пара в Петербурге пыталась угнать BMW, взяв его на буксир своего ВАЗ

10:48

Шестилетний ребенок обнаружил мертвых родителей-наркоманов под Челябинском

10:46

Полицейский в Ингушетии застрелил своего брата, угрожавшего убить прохожих

10:46

Мальчик получил ожоги второй степени в детском доме-интернате в Екатеринбурге

10:44

Бард Новиков придумал, как вернуть деньги обманутым пайщикам на Урале

10:43

Глава ЛНР Плотницкий поздравил жителей Донбасса с Крещением

10:39
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Полиция Саратовской области задержала главу района, подозреваемого в коррупции
Читать
Закрыть