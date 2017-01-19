ДНР: ВСУ ночью нанесли удары по окраинам Донецка и Горловки

Донецк, 19 января. ВСУ нанесли удары по окраинам Донецка, Горловки и Ясиноватой, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.

«Накануне вечером и ночью украинские силовики обстреляли из минометов Спартак, Крутую Балку, Зайцево и территорию донецкого аэропорта», — рассказали источники в военном ведомстве ДНР.

По их данным, украинские военнослужащие при обстрелах применяли БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о том, что при необходимости в Донецкой и Луганской народных республиках может быть объявлена мобилизация, передает Национальная служба новостей.