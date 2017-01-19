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Сирия: российские медики оказали помощь более пяти тысячам местных жителей
Новости Сирии

Сирия: российские медики оказали помощь более пяти тысячам местных жителей

Сегодня 10:54
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Сирия: российские медики оказали помощь более пяти тысячам местных жителей

Новосибирск, 19 января. Российские военные медики Центрального военного округа оказали медицинскую помощь более пяти тысячам жителей Сирии, заявил начальник медицинского отряда Ахмед Абдулкадыров.​

Сегодня начальник медицинского отряда специального назначения ЦВО Ахмед Адбулкадыров подвел итоги работы прибывших из Сирии коллег. По его данным, российские медики во время командировки оказали медицинскую помощь более пяти тысячам сирийцев. Он также отметил, что 415 человек получили стационарное лечение, а свыше сотни были прооперированы отечественными хирургами. Напомним, что сегодня спецотряд медиков вернулся в Новосибирск из Сирии на борту военно-транспортного Ил-76 ВКС РФ.

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Ирина Селезнева
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