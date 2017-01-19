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КС признал невозможным исполнение решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа
Россия

КС признал невозможным исполнение решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа

Сегодня 10:57
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КС признал невозможным исполнение решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа
Санкт-Петербург, 19 января. Конституционный суд РФ посчитал невозможным исполнить решение Европейского суда по правам человека по «делу ЮКОСА» о взыскании с России 1,866 млрд евро в пользу экс-акционеров компании.

Как следует из постановления КС, это решение ЕСПЧ нарушает Конституцию РФ, поэтому его исполнение невозможно.

Напомним, решение в пользу экс-акционеров ЮКОСа ЕСПЧ вынес 1 июля 2014 года. Их жалоба была рассмотрена в 2011 году. Минюст РФ тогда назвал решение суда несправедливым, попросив Конституционный суд проверить его на соответствие Основному закону.

 

 

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Ярослава Замысловатова
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Полиция Саратовской области задержала главу района, подозреваемого в коррупции
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