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Мальчик получил ожоги второй степени в детском доме-интернате в Екатеринбурге
Общество

Мальчик получил ожоги второй степени в детском доме-интернате в Екатеринбурге

Сегодня 10:44
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Мальчик получил ожоги второй степени в детском доме-интернате в Екатеринбурге

Екатеринбург, 19 января. Следственные органы Екатеринбурга возбудили уголовное дело по факту появления ожогов на теле 11-летнего воспитанника детского дома-интерната. Следствие установило, что ожоги появились после того, как сотрудница интерната провела гигиенические процедуры.

Санитарка омыла мальчика проточной водой, поскольку ребенок не в состоянии обслуживать себя самостоятельно, после чего отправилась выполнять другие свои обязанности. Спустя некоторое время она заметила на теле воспитанника ожоги. Врачи скорой помощи диагностировали ожоги второй степени и госпитализировали маленького пациента.

«Проводится осмотр места происшествия, допросы сотрудников учреждения и иных лиц. Для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавшего проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает СУ СКР по Свердловской области.

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Алексей Громов
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